Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftaten

Eichsfeld (ots)

Zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl kam es in der Zeit vom 18.07.2024, 10:00 Uhr bis 20.07.2024, 11:00 Uhr in Dingelstädt. Der oder die unbekannten Täter gelangten zunächst auf unbekannte Art und Weise in den Vorbau des Einfamilienhauses. Dort hebelten sie die Eingangstür der Wohnung auf und verschafften sich somit Zutritt in das Gebäude. Im Haus wurden weitere Türen aufgehebelt oder aufgerissen und Sachsachden verursacht. Im Küchenschrank wurden die Diebe schließlich fündig. In Briefumschlägen befanden sich 350,00 Euro Bargeld, welches die Diebe mitnahmen. Die Hauseigentümer befanden sich zur Tatzeit im Urlaub.

