LPI-NDH: Strafverfahren

Eichsfeld (ots) - Am Freitag, 19.07.2024 stellten die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld gegen 11:00 Uhr in Heilbad Heiligenstadt in der Windischen Gasse einen E-Scooter Fahrer fest. Der 20-jährige gab auf Nachfragen an, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Mit der Blutentnahme war der Betroffene einverstanden. Bei einem positiven Gutachten drohen dem jungen Fahrer ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500,00 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

