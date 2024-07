Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: vergessenes Essen

Mühlhausen (ots)

Am Samstag, 21.07.24 um 00:49 Uhr kam es zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Mühlhausen, An der Unstrut. Dort wurde durch einen Brandmelder Alarm ausgelöst. Der Feueralarm konnte am Einsatzort im Erdgeschoß lokalisiert werden. Durch die Feuerwehr wurde die Wohnungstür geöffnet und die Wohnung betreten. Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Diese war verqualmt aber es wurde kein offenes Feuer festgestellt. Auf dem Herd wurde ein "vergessener" qualmender Kochtopf aufgefunden. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr wurde die Gefahr beseitigt und ein Brand konnte verhindert werden. So entstand kein Sachschaden in der Wohnung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell