Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weiteres entwendetes Fahrrad aus Keller

Nordhausen (ots)

Am Samstag kamen die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen gleich zweimal bei Diebstahlshandlungen aus Kellern in Mehrfamilienhäusern zum Einsatz. Zunächst zeigte ein 22-Jähriger an, dass Unbekannte in sein Kellerabteil in der Northeimer Straße eingedrungen seien und mehrere Fahrzeugteile seines Fahrrades entwendeten. Kurz darauf meldete ein 40-Jähriger einen ähnlichen Sachverhalt. Hier verschafften sich Unbekannte Zugang zum gemeinschaftlichen Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Bochumer Straße und entwendeten das Fahrrad des Nordhäusers. Die Polizei weist die Nordhäuser Bürger in diesem Zusammenhang nocheinmal auf die ordnungsgemäße Sicherung des persönlichen Eigentums, vorallem in privaten sowie gemeinschaftlich genutzten Kellerabteilen, hin.

