Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Physiotherapiepraxis

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Katlenburg, Herzberger Straße, Dienstag, 29.10.2024, 10.30 - 12.30 Uhr

KATLENBURG (Wol) - Kein Entwendungsschaden.

Am Dienstag kam es zwischen 10.30 - 12.30 Uhr zu einem Einbruch in eine Physiotherapiepraxis in der Herzberger Straße in Katlenburg.

Die unbekannten Personen gelangten auf unbekannte Art und Weise in das Haus und öffneten gewaltsam die Tür zur Praxis. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro. Bisher konnte nicht festgestellt werden, dass die Personen etwas gestohlen haben.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell