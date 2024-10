Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe vom 19.10.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland /OT Sedelsberg - Brand -

Aus bislang ungeklärter Ursache geraten, am 19.10.2024, gegen 00:15h, im Moorgutsweg, 26683 Saterland, zwei nebeneinander stehende Sitzgruppen aus bisher unbekannten Gründen in Brand. Die Sitzbänke werden dabei größtenteils zerstört. Der Brand wird durch die Feuerwehr gelöscht. Es entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Friesoythe (04491-9339-0) in Verbindung zu setzen.

