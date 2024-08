POL-EL: Nordhorn - Volvo beschädigt

Aschendorf (ots) - Am 30. Juli gegen 15.10 Uhr kam es auf der Kolpingstraße in Aschendorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen Kombi war auf der Kolpingstraße in Richtung Poststraße unterwegs. Als er nach rechts in die Von-Galen-Straße abbog, touchierter er einen weißen Citroën. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der bislang unbekannte Pkw-Fahrer setzte ...

