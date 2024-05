Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Raubversuche auf Passanten in Bad Wilhelmshöhe: Gruppe Jugendlicher bei Fahndung festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe: Am gestrigen Mittwochabend ereigneten sich im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe mindestens zwei Raubversuche durch eine Jugendgruppe. Zunächst hatten die jungen Männer gegen 19:50 Uhr einen 27-jährigen Passanten in der Goethestraße, nahe der Freiherr-vom-Stein-Straße, bedrohlich umringt und angekündigt, ihn berauben zu wollen. Dem Mann gelang jedoch die Flucht in ein nahegelegenes Hotel. Wenige Minuten später fanden die Täter schließlich ein weiteres Opfer, einen 35-Jährigen, den sie in der Straße "Grüner Waldweg" berauben wollten. Auch in diesem Fall hatte die Gruppe den 35-Jährigen bedrohlich umzingelt und anschließend zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Als der Passant dies verneinte, sprühte einer der Täter dem Mann Pfefferspray ins Gesicht. Daraufhin ergriff die Gruppe Jugendlicher ohne Beute die Flucht in Richtung Graf-Bernadotte-Platz.

Festnahme in Kölnischer Straße

Nachdem der 35-Jährige, der durch das Pfefferspray mit entsprechender Wirkung im Gesicht verletzt worden war, die Polizei alarmiert hatte, nahmen sofort mehrere Streifen der Kasseler Polizei die Fahndung nach der etwa achtköpfigen Gruppe auf. Nur Augenblicke später konnten Streifen eine entsprechende Jugendgruppe beim Verlassen eines Busses in der Kölnischen Straße ausfindig machen. Die Beamten stellten dort die Identitäten von den acht 14 bis 16 Jahre alten Jugendlichen aus Kassel und Vellmar fest. Erste Überprüfungen begründeten schließlich den Verdacht, dass es sich bei ihnen um die Personengruppe handelte, die die Männer in Bad Wilhelmshöhe überfallen hatte. Gegen die acht Jugendlichen wird nun wegen versuchten schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen dauern an und werden vom Haus des Jugendrechts (K36) der Kasseler Kriminalpolizei geführt.

