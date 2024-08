POL-EL: Sögel - Stromzähler gestohlen

Getelo (ots) - Am Sonntag kam es gegen 21:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Dorfstraße in Getelo. Dabei wurde ein Zaun von einem unbekannten Fahrzeugführer beim Rückwärtsfahren beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943-92000 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje ...

