POL-EL: Getelo - Zaun beschädigt

Papenburg (ots) - Am 25. Juli gegen 11 Uhr beschädigte der Fahrer eines braunen VW Caddy beim Ausparken auf dem Parkplatz einer Arztpraxis an der Straße Am Anker in Papenburg einen dort abgestellten weißen Mercedes-Benz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

