POL-EL: Niederlangen - Bargeld und Fahrzeug gestohlen

Niederlangen (ots)

Zwischen Freitag und Montag sind bislang unbekannte Täter in ein Büro eines Unternehmens an der Konrad-Zuse-Straße in Niederlangen eingebrochen. Sie entwendeten zwei Geldkassetten mit Bargeld. Zudem entwendeten sie vom Außenbereich der Firma einen VW Crafter sowie einen Anhänger mit geladenem Mini Bagger. Der Anhänger und Mini Bagger konnten in Nordrhein-Westfalen sichergestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 62.880 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 zu melden.

