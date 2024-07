Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim - Durchhausen, K 5918, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Talheim - Durchhausen, K 5918, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein 49-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz am Sonntagabend auf der Kreisstraße 5918 zwischen Durchhausen und Talheim leichte Verletzungen zugezogen. Der 49-Jährige fuhr gegen 19.20 Uhr mit einer Suzuki GS500 auf der K 5918, als er auf einem mit Schotter verunreinigtem Teilstück der Fahrbahn in einer leichten Linkskurve im Bereich eines Schotterparkplatzes stürzte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann zur weiteren Behandlung in eine Klinik. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro.

