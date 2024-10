Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl Kupferkessel

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37589 Kalefeld, OT Echte, Lange Straße. Zeitraum: Montag, 28.10.2024, 23:30 Uhr bis Dienstag, 29.10.2024, 06:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft entwendeten von einem Grundstück in der Lange Straße einen ca. 50 kg schweren Kupferkessel. Bei der Tatausführung wurde auch die Einfriedung /Zaun vom Grundstück beschädigt. Dem Hauseigentümer entstand somit ein Gesamtschaden ( 120.-Euro der Kessel) von 220.-Euro. Anwohner aus Echte und insbesondere der Lange Straße, werden gebeten, sachdienliche Hinweise über verdächtige Personen und auch Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden.

