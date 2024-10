Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Zum Schlage. Zeitraum: Freitag, 25. Okt. 2024, 16:00 Uhr bis Samstag, 26.10.24, 11:40 Uhr. Bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Straße Zum Schlage und beschädigte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten PKW Ford Focus. Dem Ford wurden Lackkrater und eine Delle zugefügt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, es wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen. Der angerichtete Schaden wurde auf 500.-Euro geschätzt. Das Schadensbild am Ford läßt darauf schließen, dass es sich bei dem Verursacher Fahrzeug um einen größeren PKW /Transporter etc. gehandelt haben dürfte. Anwohner aus Kalefeld, Zum Schlage, werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden.

