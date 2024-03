Darmstadt (ots) - Kriminelle hatten es am Donnerstagnachmittag (21.3.) auf die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ingelheimer Straße abgesehen. Zwischen 14.10 Uhr und 15 Uhr drangen die Täter auf noch unbekannte Art und Weise in das Anwesen ein und durchsuchten die Räumlichkeiten und Schränke nach Wertgegenstände. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Einbrecher unter anderem Schmuck sowie diverse ...

