Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Alkoholbeeinflussung und Verursachen Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37574 Einbeck, Landestraße 487, Erzhausen Richtung Freden.Zeit: Dienstag, 29.102024, 22:10 Uhr. Ein 57-jähriger Einbecker befuhr die Landesstraße 487 von Erzhausen kommend in Richtung Freden und er geriet vermutlich aufgrund seiner erheblichen Alkoholbeeinflussung in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem nun Beschuldigten wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Am geführten PKW VW entstand Sachschaden in Höhe von 5000.-Euro.

