POL-NOM: Pkw kommt von Fahrbahn ab

Am Freitag, den 04. Oktober 2024, 16:45 Uhr, wurde im Rahmen der Streifenfahrt in einer Dasseler Ortschaft ein Feuer bemerkt. Bei näherer Inaugenscheinnahme stellte die Polizei dann fest, dass diverse umweltschädliche Gegenstände verbrannt wurden. Aus diesem Grund wurde gegen den 21-jährigen Verantwortlichen des Feuers ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

