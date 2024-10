Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Dorsten: Einbruch und Einbruchsversuch - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

In Marl sind zwischen Montag- und Dienstagnachmittag Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Ottostraße eingestiegen. Sie beschädigten zunächst eine Fensterscheibe, um an den Griff zu gelangen. Nach Öffnen des Fensters durchsuchten sie das Haus. Die Täter konnten unerkannt mit Bargeld und Schmuck flüchten.

In einem Mehrfamilienhaus an der Waldstraße in Dorsten hat es am Dienstagnachmittag einen versuchten Einbruch gegeben. Gegen 16.45 Uhr klingelte es zunächst an einer Wohnungstür im ersten Oberschoss, danach hörte ein Mann verdächtige Geräusche. Als er durch den Türspion sah, beobachtete er einen Unbekannten im Hausflur, der sich am Schloss der Wohnungstür zu schaffen machte. Der Täter ließ nach Bemerken seines Beobachters vom Schloss ab und flüchtete. Er wurde wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,80m groß, zwischen 30 und 40 Jahren alt, blondes/braunes Haar. Er trug ein blaues T-Shirt und eine blaue Hose.

Hinweise melden sie bitte an die Polizei in Recklinghausen unter der 0800/2361 111.

