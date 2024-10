Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche/Kfz-Diebstahl - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Über ein eingeschlagenes Fenster neben der Haustür verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Doppelhaushälfte An Der Windmühle. Der Einbruch passierte in der Nacht zu Montag gegen 02 Uhr. Offensichtlich hatten die Täter zunächst versucht über zwei andere Fenster ins Gebäude zu gelangen. Im Haus durchsuchten sie Räume und Schränke nach Beute. Mit Handtaschen flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Recklinghausen

Zwei Jugendtreffs waren das Ziel von Einbrechern am vergangenen Wochenende. Zwischen Freitag und Sonntag brachen Unbekannte an der Heidestraße und an der Nordseestraße ein. An der Heidestraße hebelten die Täter ein Kellerfenster und eine Tür zu einem Nebenraum auf. Sie nahmen eine Spielekonsole, einen Laptop und eine Musikbox mit. Bevor die Einbrecher flüchteten, leerten sie einen Feuerlöscher in den Räumen. An der Nordseestraße kamen die Täter über ein Fenster in den Aufenthaltsraum. Hier nahmen sie einen Fernseher mit.

Waltrop

Unbekannte entwendeten einen grauen Porsche Panamera von einem Parkplatz an der Schützenstraße. Das Fahrzeug stand hier am Montag zwischen 07:45 Uhr und 14:20 Uhr. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Das Fahrzeug wurde mit amtlichen Kennzeichen aus dem Kreis Recklinghausen (RE) geführt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

