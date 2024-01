Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Blutentnahmen in zwei Stunden

Schmalkalden (ots)

Beamte der Meininger Polizei stellten Dienstagabend einen 18-jährigen Skoda-Fahrer in Schmalkalden fest. Sie stoppten den Mann und kontrollierten ihn im Bereich einer Tankstelle. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis und der 18-Jährige räumte den Betäubungsmittelkonsum an diesem Tag auch ein. Eine Blutentnahme war die Folge. Doch damit noch nicht genug - nur zwei Stunden nach dieser Blutentnahme und der Belehrung darüber, dass er nun erst mal kein Auto mehr fahren darf, stieg der Mann wieder in seinen Skoda, der noch immer auf dem Tankstellengelände stand und wollte losfahren. Zeugen, die die Verkehrskontrolle und die Unterbindung der Weiterfahrt kurz zuvor mitbekommen hatten, hielten ihn jedoch davon ab. Daraufhin verließ er das Gelände, um sich nur wenig später zunächst als Beifahrer in einem Ford in eine Nebenstraße fahren zu lassen. Die Ford-Fahrerin stieg aus, begab sich zur Tankstelle und fuhr das Auto des 18-Jährigen weg. Währenddessen sahen die Zeugen, dass sich der 18-Jährige in dem Ford vom Beifahrersitz auf den Fahrersitz setzte und in Richtung Innenstadt davonfuhr. Sie informierten die Polizei, die den Mann stoppte und ihn aufgrund der erneuten Fahrt und des weiterhin bestehenden Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein zweites Mal zur Blutentnahme brachte. Der Mann erhält nun zwei Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

