Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbruchdiebstahl

Northeim (ots)

Uslar/Schönhagen, Bürgermeister-Wiegmann-Straße

Donnerstag, 03.10.2024, 08:00 Uhr, bis Freitag, 04.10.2024, 14:00 Uhr

SCHÖNHAGEN (schu) - Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte durch Werkzeugeinwirkung in Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus und nahm nahezu jede Räumlichkeit in Augenschein.

Der Entwendungsschaden ist derzeit unbekannt. Der entstandene Sachschaden wir vorläufig auf ca. 100,- EUR geschätzt.

Zeugen, die verdächtigte Personen und/oder Umstände im tatkritischen Zeitraum in der Bürgermeister-Wiegmann-Straße festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Telefonnummer 05551-91480 oder der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571-80060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell