Polizei Düsseldorf

POL-D: Golzheim - Misslungener Einbruch in Mehrfamilienhaus - Festnahme zweier Männer - Polizei sucht Zeugen nach weiterem flüchtigen Täter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Montag, den 28. Oktober 2024, 19:22 Uhr

Einen schnellen Festnahmeerfolg verbuchte am gestrigen Abend die Düsseldorfer Polizei, nachdem aufmerksame Zeugen ein Einbrechertrio beobachtet hatten. Die drei Männer hatten vergeblich versucht in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Einem gelang die Flucht, die Polizei sucht weitere Zeugen.

Wie im Theater auf der Empore mit bestem Blick auf die Bühne mussten sich zwei Düsseldorfer vorgekommen sein, als sie sich in einem parkenden Pkw unterhielten und freie Sicht auf die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Cecilienallee hatten. Plötzlich tauchten, nach Aussagen der Zeugen, drei "Protagonisten" mit Handschuhen auf, die sich in den Vorgarten begaben und zunächst versuchten die Hauseingangstür aufzudrücken. Als dies misslang, versuchte das Trio vergeblich mit einem Werkzeug die Tür zu öffnen. Zwei der Männer schlichen daraufhin ums Haus, kehrten jedoch kurze Zeit später wieder zurück. Damit hatte "die Vorstellung" zunächst ein Ende und die Männer entfernten sich direkt am Pkw der Zeugen entlang vom Tatort. Die Polizei war jedoch bereits verständigt. Ein 34-jähriger Kroate und ein 31-jähriger Staatenloser konnten durch die schnell eintreffenden Polizisten widerstandslos festgenommen werden. Der dritte Täter rannte unerkannt in Richtung Theodor-Heuss-Brücke, von wo aus sich seine Spur verlor. In der Nähe des Tatortes wurde ein Schraubendreher aufgefunden, der als vermutliches Tatmittel diente, der Kroate hatte Handschuhe bei sich. Beide polizeilich bekannten Festgenommenen wurden aufgrund fehlender Haftgründe am heutigen Tag entlassen.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben: 1,70 m groß, schlanke bzw. athletische Figur, bekleidet mit einem dunklen Trainingsanzug, von dem die Kapuze aufgesetzt war.

Hinweise werden an das zuständige Kriminalkommissariat 14 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 erbeten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell