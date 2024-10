Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Schnelle Festnahme nach Handtaschenraub - Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Sonntag, 27. Oktober 2024, 02:55 Uhr

Eine Streife der Polizeiinspektion Nord nahm in den frühen Morgenstunden des Sonntags einen mutmaßlichen Handtaschenräuber nach kurzer Flucht fest. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft gegen den 24-Jährigen an.

Nach ersten Ermittlungen ging eine 29-jährige Düsseldorferin am frühen Sonntagmorgen auf der Mendelssohnstraße entlang, als sie plötzlich von einem Mann angesprochen wurde. Anschließend entriss er ihr gewaltsam die Handtasche, die sie über der Schulter getragen hatte. Mehrere Zeugen wurden auf den Vorfall aufmerksam und eilten dem davonlaufenden Tatverdächtigen hinterher. Nachdem sie ihn einholten, entledigte sich dieser seiner Beute und konnte zunächst unerkannt flüchten. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte den Räuber, der erheblichen Widerstand leistete, festnehmen. Die Düsseldorferin erhielt ihre Handtasche samt vollständigem Inhalt zurück und wurde bei dem Angriff glücklicherweise nur leicht verletzt. Der 24-Jährige Algerier steht im Verdacht in selbiger Nacht weitere Straftaten begangen zu haben, u.a. einen Handtaschendiebstahl. Hierzu dauern die Ermittlungen an. Ein Haftrichter hatte jedenfalls genug Gründe um Untersuchungshaft anzuordnen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell