Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Geschäftseinbruch in Schmuckgeschäft - Einbrecher durchbrechen Wand - Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 27. Oktober 2024, 02:31 Uhr

Ein Einbrecherduo drang Sonntagnacht in die Geschäftsräume eines Schmuckgeschäftes an der Graf-Adolf-Straße ein und entwendete Schmuck mit einem geschätzten Gegenwert im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Den ersten Ermittlungen zufolge drangen die Täter über das Treppenhaus des Bürogebäudes in das Schmuckgeschäft ein. Hierzu durchschlugen sie eine Wand und verschafften sich Zutritt zu dem im Erdgeschoss befindlichen Ladenlokal. Innerhalb von wenigen Minuten schlugen die Einbrecher diverse Vitrinen ein und verstauten ihre Beute in einer Tasche, um dann über den gleichen Weg aus dem Schmuckgeschäft zu flüchten. Über eine Steigleiter flüchteten die Täter auf ein Flachdach in einen benachbarten Innenhof und gelangten von hier aus auf die Scheurenstraße. Bei ihrer Flucht konnten die Täter von einem Zeugen beobachtet werden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte das Täterduo bislang unerkannt entkommen. Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Düsseldorf laufen auf Hochtouren. Zeugen die Hinweise zum weiteren Fluchtweg, der Identität oder den Aufenthaltsort der Einbrecher geben können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 14 der Polizei Düsseldorf unter der Rufnummer 0211 870 0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell