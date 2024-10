Polizei Düsseldorf

POL-D: Alleinunfall in Unterbach - Personen flüchten vom Unfallort - Zwei Menschen leicht verletzt - Blutproben - Ermittlungen dauern an

Düsseldorf (ots)

Freitag, 25. Oktober 2024, 02:48 Uhr

Bei einem Alleinunfall in Unterbach in der Nacht zu heute wurden zwei Menschen leicht verletzt. Der Fahrer hatte die Kontrolle über seinen Pkw verloren und war in der Folge gegen die Leitplanke und einen Baum geprallt. Beide Fahrzeuginsassen flüchteten zunächst vom Unfallort. Einer der beiden meldete sich kurze Zeit später - den zweiten trafen die Beamten im Rahmen der Fahndung an. Wer das Fahrzeug geführt hat, ist Bestandteil der Ermittlungen. Beiden wurden Blutproben entnommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der bislang unbekannte Fahrer mit einem Golf auf der Rathelbeckstraße in Richtung Vennhausen und verlor an der Kreuzung Rathelbeckstraße/Rothenbergstraße offensichtlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte zunächst gegen die linksseitige Schutzplanke und dann gegen einen Baum. Er und sein Beifahrer flüchteten von der Örtlichkeit. Kurze Zeit später meldete sich ein 22-Jähriger bei der Polizei und gab an, als Beifahrer an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein. Der andere Fahrzeuginsasse (23-Jähriger) konnte im Nahbereich angetroffen werden. Beide Männer waren leicht verletzt. Da vor Ort nicht geklärt werden konnte, wer den Pkw geführt hat, wurden beiden Blutproben entnommen. Beide verfügen nicht über eine Fahrerlaubnis.

