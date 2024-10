Polizei Düsseldorf

POL-D: Vorsicht! - Falsche Handwerker - 86-Jähriger in Wohnung beraubt - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Mittwoch, 23. Oktober 2024, 17:20 Uhr bis 17:50 Uhr, Tatort: Düsseldorf Unterrath, Kürtenstraße (Mehrfamilienhaus Ecke Hamborner Straße)

Das Raubkommissariat (KK13) der Düsseldorfer Polizei fahndet nach zwei unbekannten 25 bis 30 Jahre alten Männern. Sie hatten gestern Nachmittag in Unterrath einen 86-jährigen Rentner in seiner Wohnung an der Kürtenstraße als falsche Handwerker überfallen und ausgeraubt. Zum Glück blieb der Mann unverletzt. Das Duo entkam unerkannt mit einem Möbeltresor in dem sich Schmuck und Bargeld befanden. Gleichzeitig warnt die Polizei davor, Unbekannten die Haus- und Wohnungstür zu öffnen.

Das war geschehen:

Zur Tatzeit klingelte es Sturm an der Tür des 86-Jährigen. Nachdem der Mann öffnete, standen sofort die beiden Täter im Flur. Unter dem Vorwand: " Im Bahnhof Unterrath hat es einen Rohrbruch gegeben. Wir müssen jetzt in allen Räumen die Wasserhähne und die Heizungsventile öffnen, um den Druck zu überprüfen", verschafften sich die Männer Zutritt in alle Räume. Als der Rentner die Situation durchschaute, wollte er die 110 anrufen. Das verhinderten die Täter in dem sie den alten Mann bedrohten. Danach machten sich die Räuber im Schlafzimmer an einem 40 x 50 Zentimeter großen Möbeltresor zu schaffen, packten den Tresor in ein grünes T-Shirt und stellten ihn auf das Fensterbrett im Schlafzimmer. Anschließend sperrten sie den alten Mann in den Abstellraum und entkamen mit dem Tresor, wahrscheinlich durch das Schlafzimmerfenster, ins Freie. Der Geschädigte konnte sich selbst befreien und alarmierte Nachbarn. Die Kriminalwache wurde benachrichtigt,nahm umfänglich den Sachverhalt auf und sicherte Spuren.

Beide Täter waren etwa 1,75 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt. Der erste war kräftig, hatte dunkle kurze Haare war dunkel gekleidet und wird vom Geschädigten als Südländer beschrieben. Der zweite war dünner, ebenfalls dunkel gekleidet und trug eine graue Mütze. Er wird als Mitteleuropäer beschrieben.

Möglicherweis luden die beiden Männer den Tresor im Bereich der Wohnanlage in einen Pkw.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

