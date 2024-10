Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 59 bei Duisburg - Drei Menschen bei Verkehrsunfall schwer verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 22. Oktober 2024, 12:26 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 59 bei Duisburg wurden drei Menschen schwer verletzt. Das Unfallaufnahmeteam sicherte die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 23 Jahre alter Mann aus Duisburg mit seinem Audi auf der linken Spur der A 59 in Fahrtrichtung Dinslaken. In Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Duissern wechselte er vom linken Fahrstreifen direkt in die Ausfahrt und verlor dabei offensichtlich die Kontrolle über seinen Pkw. Infolge des Fahrmanövers überschlug sich der Audi und prallte gegen einen BMW, den eine 44 Jahre alte Frau aus Dinslaken steuerte. Aufgrund der Kollision schleuderten beide Wagen gegen die Lärmschutzwand. Der 23-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer sowie die 44-Jährige wurden schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Auf- und Abfahrt der Anschlussstelle Duisburg-Duissern gesperrt werden.

