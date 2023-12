POL-WAF: Beckum. VW angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Montagnachmittag (18.12.2023, zwischen 15.30 Uhr und 19.07 Uhr) in ein Einfamilienhaus in der Vennstraße in Sassenberg eingebrochen. Der Täter verschaffte sich über eine Tür Zugang zu dem Gebäude und durchsuchte sämtliche Räume. Wer kann Hinweise zu dem Einbruch oder den Täter geben oder hat verdächtige Personen in der Umgebung beobachtet? Melden Sie sich bei der ...

