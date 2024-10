Polizei Düsseldorf

POL-D: PRIOS-Einsatz - Hauptbahnhof Südseite - Drogendealer festgenommen - Heroin, Cracksteine und Teleskopschlagstock beschlagnahmt

Einsatzzeit: Montag, 21. Oktober 2024, 17:45 Uhr

Seit gestern Abend ermittelt das KK 21 (Rauschgiftkommissariat) der Düsseldorfer Polizei gegen einen 39-jährigen Iraner. Dem Mann wird Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführung einer Waffe vorgeworfen. Es wurden 14 Gramm Heroin und neun Gramm Cracksteine beschlagnahmt. Außerdem lag gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen eines BtmG-Verstoßes vor. Der polizeibekannte Mann soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zur Einsatzzeit waren die Beamten im Bereich der Schlägelstraße an der Südseite des Hauptbahnhofs unterwegs, als sie den Verdächtigen sahen. Im selben Moment erblickte der Mann die Streife und rannte durch die Unterführung in Richtung Gleise. Dort wollte er augenscheinlich seinen "Stoff" auf Gleis 20 entsorgen. Die Beamten konnte den 39-Jährigen stellen und festnehmen. Bei der Durchsuchung der Person und der Absuche der Gleise konnten mehrere Druckverschlusstütchen, sogenanntes Dealgeld (1.577 Euro), zwei Handys und ein Teleskopschlagstock beschlagnahmt werden (siehe Fotos). Die anschließend angeordnete Wohnungsdurchsuchung bei dem Beschuldigten in Garath verlief negativ. Eine Vorführung des Mannes beim Haftrichter wird derzeit geprüft.

