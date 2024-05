Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Gronau -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(bru)Eine 26-jährige Gronauerin hatte ihren Pkw Nissan im Zeitraum vom 10.05.2024, 18.00 Uhr, bis zum 14.05.2024, 11.45 Uhr, in Gronau im Dovreweg in Höhe des dortigen Spielplatzes auf der Fahrbahn abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein derzeit unbekannter Verursacher mit seinem Fahrzeug gegen die hintere linke Fahrzeugecke geprallt war und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. An dem Nissan ist ein Schaden von ca. 1000.- Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elze (Tel. 05068/93380) in Verbindung zu setzen.

