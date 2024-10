Polizei Düsseldorf

POL-D: Hafen - Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens - Fahrer fährt mit Mercedes gegen Baum - Blutprobe und Strafanzeige

Düsseldorf (ots)

Samstag, 19. Oktober 2024, 18:20 Uhr

Aufmerksame Zeugen meldeten sich am frühen Samstagabend bei der Leitstelle der Polizei Düsseldorf aufgrund der auffälligen Fahrweise eines Mercedes Fahrers im Bereich Hafen.

Den Zeugen war das auffällig hohe Beschleunigen des hochmotorisierten Mercedes im Bereich Holzstraße in Richtung Hafen aufgefallen. Kurze Zeit später verlor der Fahrer des Pkw, ein 20-jähriger Spanier, kurz vor der Einmündung zur Kesselstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Er und sein Beifahrer konnten unverletzt aus dem Fahrzeugwrack aussteigen. Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde dem 20-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihm in der Vergangenheit wegen mehrerer Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz entzogen. Der 20-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens unter Drogeneinfluss und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Der Mercedes wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell