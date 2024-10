Polizei Düsseldorf

POL-D: Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz - Großeinsatz in NRW-Städten - Erfolgreicher Schlag gegen organisierte Rauschgiftkriminalität - 16 Objekte durchsucht

Düsseldorf (ots)

Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz der Polizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Montag, 21. Oktober 2024

Großeinsatz in NRW-Städten - Erfolgreicher Schlag gegen organisierte Rauschgiftkriminalität - 16 Objekte durchsucht - Drei Festnahmen - Plantagen ausgehoben - Vermögensarreste vollstreckt - Uhren, Bargeld, Fahrzeug und Waffen beschlagnahmt

Bei einem Großeinsatz der Düsseldorfer Polizei gegen die organisierte Rauschgiftkriminalität in mehreren NRW Städten wurden am frühen Donnerstagmorgen (17. Oktober) drei Männer festgenommen. An den Durchsuchungen waren auch Spezialeinheiten (SEK) beteiligt. In dem Sachverhalt wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln und des Verdachts des erpresserischen Menschenraubes ermittelt.

Über das Verfahren und die Ergebnisse der Durchsuchungen und Festnahmen möchten Sie die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Staatsanwältin Laura Neumann, und der Einsatzleiter, Kriminaldirektor Michael Graf von Moltke, in der Pressekonferenz informieren.

Hinweis: Fotomaterial vom Einsatz wird zur Verfügung gestellt

Wann: Montag, 21. Oktober 2024, 12:00 Uhr Wo: Raum 01.B.04 Derendorfer Allee 4, 40476 Düsseldorf

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell