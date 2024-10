Polizei Düsseldorf

POL-D: Friedrichstadt - Telekommunikations-Shop überfallen - Unbekannter Täter drohte mit Messer - Beute: Handys und Bargeld - Fahndung - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 17. Oktober 2024, gegen 20:20 Uhr - Tatort: Düsseldorf, Friedrichstraße, Düsseldorfer Arcaden

Das Raubkommissariat (KK 13) der Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen eines Überfalls auf einen Telekommunikations-Shop gestern Abend in Friedrichstadt. Der bislang unbekannte Täter erbeutete Handys und einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Eine Fahndung verlief am Abend ohne Erfolg.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei fing der Täter zunächst den Angestellten am Ausgang des Shops ab. Unter Vorhalt eines Messers dirigierte der Räuber den Geschädigten zurück in den Laden. Anschließend ließ er sich Bargeld aushändigen und "raffte" zahllose Handys zusammen. Nachdem er die Mobiltelefone in zwei Müllsäcke verstaut hatte, flüchtete der Mann vom Tatort in unbekannte Richtung. Eine Fahndung wurde ausgelöst. Mit negativem Ergebnis. Der Geschädigte blieb unverletzt.

Der Räuber wird als etwa 1,80 Meter groß und mit normaler Statur beschrieben. Er war mittleren Alters.

Hinweise werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell