Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz einer Fast-Food-Kette

Zweibrücken (ots)

Am Montagmittag, den 15.04.2024, parkte eine 36-Jährige ihr Fahrzeug in der Gottlieb-Daimler-Straße auf dem Parkplatz einer Fast-Food-Kette. Während sie sich in der Zeit von 14:45 Uhr bis 15:30 Uhr nicht bei ihrem Auto befand, beschädigte ein weiterer unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken ihr Fahrzeug. An dem schwarzen Toyota Aygo entstand ein Streifschaden an der Beifahrertür, welcher auf circa 1.500 Euro Schadenshöhe geschätzt wird.

Wer Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06332 976-0 in Verbindung zu setzen. |pizw

