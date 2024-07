Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Diebstahl aus Auto

Am Samstagabend gelangen Diebe in ein Auto in Ulm. Die Polizei nahm zwei Jugendliche vorläufig fest. Ein weiterer Junge flüchte, konnte aber ermittelt werden.

Ulm (ots)

Gegen 22 Uhr stand der Nissan Micra wohl unverschlossen am unteren Kuhberg. Als der 28-Jährige das Fehlen von diversen Gegenständen aus seinem Fahrzeug bemerkte, konnte er an einem weiteren Auto in unmittelbarer Nähe Personen mit Taschenlampe erkennen. Diese leuchteten auffällig in die Fahrzeuge. Der 28-Jährige mit seinen Bekannten verfolgte die drei Tatverdächtigen. Zwei Jugendliche konnten durch den 28-Jährigen und seine Bekannte festgehalten werden. Die 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen wurden an die Polizei übergeben. Sie hatten den Großteil des Diebesgutes aus dem Nissan Micra bei sich.

Ein dritter Tatverdächtiger konnte zunächst entkommen. Die Polizei ermittelte diesen. Bei dem 17-jährigen Jugendlichen konnte das restliche Diebesgut aufgefunden werden. Alle drei Jugendlichen erwartet nun eine Strafanzeige. Sie wurden an die Eltern übergeben.

++++ 1479384 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell