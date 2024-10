Polizei Düsseldorf

POL-D: Nach Geschäftseinbruch in Stadtmitte - Fahndungs- und Ermittlungserfolg - 24- und 26-jährige Männer in Untersuchungshaft

Düsseldorf (ots)

Düsseldorf - Duisburg: Seit dem vergangenen Wochenende befinden sich zwei 24- und 26-Jährige Männer aus Duisburg in Untersuchungshaft. Den beiden Rumänen wird vorgeworfen, am frühen Donnerstagmorgen (10. Oktober) in ein Telekommunikations-Geschäft eingebrochen zu haben. Kräfte der Autobahnpolizei konnten das Duo kurz nach der Tat auf der BAB 59 (Anschlussstelle DU-Großenbaum) stoppen und festnehmen. Entsprechendes Diebesgut wurde aufgefunden. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 03:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mitte über den Tatort in dem Geschäft am Schadowplatz informiert. Zunächst unbekannte Täter hatten die Scheibe der Eingangstür zerstört und sich dann in dem Laden "bedient". Als die Polizei eintraf, waren die Einbrecher schon mit entwendeten Handys "über alle Berge" verschwunden.

Da es Hinweise auf eine Tätergruppierung aus DU-Marxloh gab, wurde über die Polizeileitstelle "Düssel" eine überörtliche Fahndung unter Beteiligung der Autobahnpolizei ausgelöst. Tatsächlich gingen die Einbrecher einer Streife der Autobahnpolizei in der Ausfahrt DU-Großenbaum ins Netz. Sie saßen in einem BMW mit englischem Kennzeichen. Im Auto fanden die Beamten fünf der entwendeten Handys. Am Tatort in Düsseldorf wurden Schuhabdrücke gesichert, die mit dem aktuellen Schuhprofil der Tatverdächtigen übereinstimmten. So war die Beweislage gegen die beiden polizeibekannten Männer eindeutig. Ein Richter schickte beide Männer noch vor dem Wochenende in U-Haft.

