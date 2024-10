Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern Süd - Mutmaßliche Trunkenheitsfahrt - 69-jähriger Düsseldorfer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 12. Oktober 2024, 21:35 Uhr

Ein 69-jähriger Düsseldorfer geriet am Samstagabend auf der Kettwiger Straße von der Fahrbahn ab, touchierte dabei mehrere geparkte Pkw und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

"Verkehrsunfall auf der Kettwiger Straße, ein Fahrzeug soll die Fahrbahn komplett blockieren." Diesen Einsatzauftrag bekam eine Streifenwagenbesatzung am Samstagabend über die Leitstelle. Als die Polizisten an der Unfallstelle ankamen, stand der VW des 69-Jährigen auf beiden Fahrtstreifen und wies starke Beschädigungen im Frontbereich auf. Die Airbags hatten ausgelöst. Zwei weitere Fahrzeuge, ein Lieferwagen und ein Kleinwagen, die beide auf dem Parkstreifen, der parallel zur Fahrbahn verläuft, standen, waren im Heck- und im Frontbereich beschädigt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 69-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, und nicht fahrtauglich war. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1,0 Promille.

Nach ersten Ermittlungen fuhr der Düsseldorfer mit seinem VW die Kettwiger Straße in Richtung Erkrather Straße entlang. Aus noch ungeklärter Ursache verlor der Fahrer kurz vor der Haltestelle "D-Kettwiger Straße U" die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Unmittelbar im Anschluss soll der 69-Jährige fast ungebremst auf die auf dem Parkstreifen parkenden Fahrzeuge aufgefahren sein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lieferwagen auf den davor parkenden Kleinwagen geschoben, der wiederum einen Baumschutzbügel touchierte. Der VW des Düsseldorfers wurde durch den Aufprall zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Während der Unfallaufnahme musste die Kettwiger Straße in Fahrtrichtung Süden voll gesperrt werden. Auch die Rheinbahn war von der Sperrung betroffen. Der 69-jährige Fahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Ihm wurden Blutproben entnommen. Die Ermittlungen dauern an.

