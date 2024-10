Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Versuchtes Tötungsdelikt - Mann vor Kiosk mit Machete schwer verletzt - Mordkommission eingerichtet

Düsseldorf (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Düsseldorf

Tatzeit: Donnerstag, 10. Oktober 2024, 16:10 Uhr

Bei einem versuchten Tötungsdelikt gestern Nachmittag wurde ein 36-Jähriger von einem Mann mit einer Machete angegriffen und schwer verletzt. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 36-Jähriger mit zwei Männern vor einem Kiosk auf der Tußmannstraße in Streit. Infolgedessen griff einer der Männer den 36-Jährigen offenbar mit einer Machete an und verletzte ihn dabei schwer. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Einer der Tatverdächtigen konnte in der Nähe des Tatortes festgenommen werden. Nach dem Haupttatverdächtigen wird derzeit gefahndet. Eine Mordkommission wurde eingerichtet, die nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen hat.

Presseanfragen zum Ermittlungsverfahren sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell