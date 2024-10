Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - A 42 - Duisburg - Pkw kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum - Zwei Männer schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Donnerstag, den 10. Oktober 2024, 23:26 Uhr

Schwer verletzt wurden gestern am späten Abend zwei 18-jährige Männer, nachdem der Fahrer in einer Ausfahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und gegen einen Baum geprallt war. Rettungskräfte brachten die 18-Jährigen in Krankenhäuser. Zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 18-jährige Fahrer aus Duisburg mit seinem Renault auf der A 42 in Richtung Kamp-Lintfort unterwegs. Als er beabsichtigte an der Anschlussstelle Duisburg-Baerl die Autobahn zu verlassen, kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr durch das dicht bewachsene Sichtdreieck, kollidierte mit einem Baum und kam auf dem Dach zum Liegen. Dabei wurden der Fahrer und der Beifahrer (ebenfalls aus Duisburg) im Auto eingeklemmt und mussten von Rettungskräften befreit werden. Sie wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden. Zwei weitere Insassen aus Duisburg, im Alter von 17 und 18 Jahren, wurden leicht verletzt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell