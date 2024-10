Polizei Düsseldorf

POL-D: Achtung! - Schockanruf - Ehepaar aus dem Kreis Wesel in Düsseldorf um 230.000 Euro betrogen - Polizei warnt!

Düsseldorf (ots)

Achtung! - Schockanruf - Ehepaar aus dem Kreis Wesel in Düsseldorf um 230.000 Euro betrogen - Polizei warnt! - Zeugen gesucht - Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen

Tatzeit - Geldübergabe: Mittwoch, 9. Oktober 2024, 15:50 Uhr - Tatort Geldübergabe: Düsseldorf Oberbilk, Josefplatz / Josefstraße

Um 230.000 Euro wurde gestern Nachmittag nach einer Geldübergabe in Düsseldorf ein Ehepaar aus dem Kreis Wesel betrogen. Nach einem "Schockanruf" bei ihnen zu Hause in Dinslaken war das Ehepaar bereitwillig in die Landeshauptstadt gefahren und hatte einem angeblichen Anwalt Goldmünzen und Bargeld in Wert von 230.000 Euro übergeben. Erst als sich das Ehepaar am Amtsgericht eine Quittung ausstellen lassen wollte, flog der Schwindel auf und die Polizei wurde verständigt.

Hier der Tathergang:

Um 13:00 Uhr meldete sich eine weinende Stimme am Telefon bei der Seniorin in Dinslaken.

Es entstand folgender Wortwechsel:

Anruferin 1 (weinend): "Hallo? Mama?" - Geschädigte: "N.? Bist du es? Was ist passiert?" - Anruferin: "Ich hatte einen Unfall. Ich habe offenbar eine Frau überfahren, die ist jetzt tot. Ich bin ein paar Meter weitergefahren und jetzt sagt die Polizei, dass ich eine Unfallflucht gemacht habe. Ich sitze jetzt bei der Polizei und soll ins Gefängnis."

Anruferin 2: "Hallo? Hier ist die Polizei Düsseldorf. Ihre Tochter ist bei uns am Jürgensplatz, nachdem sie eine Frau überfahren und sich vom Unfallort entfernt hat. Es besteht die Möglichkeit, eine Kaution zu bezahlen, damit sie vorerst nicht ins Gefängnis muss. Bei fahrlässiger Tötung beträgt die Kaution 50.000 Euro, da sie sich aber entfernt hat, muss sie jetzt 230.000 Euro zahlen. Können sie das Geld ganz schnell vorbeibringen, damit sie nicht ins Gefängnis muss? Ein Anwalt für ihre Tochter ist auch schon hier."

Völlig geschockt von dem Telefonat sicherte die verängstige Mutter zu, das Geld zur besorgen und sich auf den Weg nach Düsseldorf zu machen. Es folgten weitere Telefonate mit angeblichen Anwälten, die die Geschichte untermauerten.

Schließlich fuhr das Ehepaar zur vereinbarten Zieladresse in Düsseldorf Oberbilk, als plötzlich ein zuvor angekündigter "Herr Kowalski" am Fahrzeug erschien und die Tasche mit dem Gold und dem Geld entgegennahm. Der Mann kann nicht beschrieben werden.

Nach einem erneuten Anruf des Anwalts sollte das Ehepaar anschließend zur Polizei am Jürgensplatz bzw. zum Amtsgericht fahren, um sich die Zahlung bestätigen zu lassen. Dort flog der Betrug schließlich auf.

Die Polizei warnt eindringlich vor der "Schock-Masche" und informiert unter:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/

Hinweise von Zeugen werden erbeten an das Kriminalkommissariat 31 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 / 8700.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell