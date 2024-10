Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall mit mehreren Verletzten auf der A81 & Verkehrskontrollen in Wertheim

Heilbronn (ots)

A81/ Ahorn: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall Auf geschätzt rund 150.000 Euro belaufen sich die Schäden eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen auf der Autobahn 81 bei Ahorn. Der 58 Jahre alte Fahrer eines BMWs war gegen 5.30 Uhr in Richtung Würzburg unterwegs, als er auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Der BMW prallte zweimal gegen die Leitplanke und blieb dann teils auf dem Verzögerungsstreifen des Parkplatzes Holzspitze und teils auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn stehen. Der 21-Jährige Fahrer eines Peugeots hielt an der Unfallstelle an um erste Hilfe zu leisten. Als alle Insassen die Fahrzeuge verlassen, ein Warndreieck aufgestellt und die Polizei informiert hatten, krachte es erneut. Der 62-jährige Lenker eines VWs fuhr auf dem rechten Fahrstreifen, zeitgleich befand sich ein 54-jähriger Audi-Fahrer knapp dahinter versetzt auf der linken Spur und war im Begriff den VW zu überholen. Weil der verunfallte BMW in die rechte Fahrspur hineinragte, versuchte der VW-Fahrer nach links auszuweichen. Der Fahrer des Audis musste eine Vollbremsung einleiten, verlor aber ebenso wie der Lenker des VWs die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beide Pkw schleuderten daraufhin unkontrolliert über die Autobahn, wobei der VW mit dem BMW und der Audi mit dem Peugeot der Ersthelfer kollidierte. Auch ein Lkw, der sich zeitgleich auf der Autobahn befand, wurde von einem der schleudernden Fahrzeuge am Auflieger getroffen und beschädigt. Der Fahrer des BMWs sowie die beiden Insassen im VW erlitten schwere Verletzungen. Der Audi-Fahrer wurde leicht verletzt. Alle vier wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten für 1,5 Stunden voll und für weitere vier Stunden halbseitig gesperrt werden.

Wertheim: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Im Rahmen der Michaelismesse wurden am Dienstagabend im Wertheimer Stadtgebiet zahlreiche Verkehrskontrollen mit dem Hauptaugenmerk auf Alkohol- und Drogenverstöße durchgeführt. Zwischen 18.30 Uhr und 23.30 Uhr überprüften die Streifen der Verkehrspolizei bei stationären und mobilen Kontrollen zahlreiche Fahrzeuge. Dabei wurde ein Autofahrer mit über 2,6 Promille am Steuer erwischt. Ein weiterer wurde angezeigt, weil er unter dem Einfluss von Kokain am Straßenverkehr teilnahm. An einem Fahrzeug war die Betriebserlaubnis erloschen, zwei weitere Autofahrer saßen ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein am Steuer. Ein Autofahrer war mit einem nicht zugelassenen Fahrzeug unterwegs. Es wurde außerdem jeweils eine Anzeige wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das Asylverfahrensgesetz und gegen das Kfz-Steuergesetz gefertigt.

