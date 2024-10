Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Fußgänger bei zwei Unfällen verletzt

Heilbronn (ots)

Obrigheim: Busfahrer fährt Kind an und flüchtet Am Montagnachmittag wurde in Obrigheim ein Kind von einem Bus angefahren. Gegen 14.20 Uhr wartete eine 11-Jährige gemeinsam mit anderen Schülern an der Bushaltestelle "Neckarbrücke" in der Hauptstraße auf ihren Bus, als ein zunächst unbekannter Busfahrer sein Fahrzeug in die Bushaltestelle lenkte und dabei das Mädchen anfuhr. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind zu Boden geworfen und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Unfall mit seinem Bus einfach weiter, ohne sich um die 11-Jährige zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Er konnte allerdings im Rahmen der Ermittlungen identifiziert werden. Daher muss der Mann nun mit einer Anzeige rechnen. Mosbach: Fußgängerin bei Unfall verletzt Leichte Verletzungen zog sich eine Fußgängerin am Montagabend bei einem Unfall in Mosbach zu. Gegen 19.50 Uhr befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Mercedes zunächst den Kreisverkehr am Kino Neckarelz und verließ diesen in Richtung der Bahnhofstraße. Zeitgleich überquerte eine 17-Jährige den dortigen Fußgängerüberweg. Vermutlich nahm die Mercedes-Fahrerin die junge Frau zu spät war, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Hierbei verletzte sich die Fußgängerin leicht und musst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

