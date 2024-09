Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verletzte Katze gerettet, von Fahrbahn abgekommen und überschlagen, vier Verletzte nach gefährlichem Überholmanöver, Betrunken Unfall verursacht, Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Buchen: Verletzte Katze gerettet

Beamte des Polizeireviers Buchen konnten am Sonntagabend eine verletzte Katze einfangen und zum Tierarzt bringen. Bereits am 25. September war die augenscheinlich an den Hinterläufen verletzte Katze in der Walldürner Straße, am dortigen Radweg, gemeldet worden. An diesem Tag gelang es allerdings nicht das Tier zu sichern. Nach einer erneuten Sichtung am Sonntagabend und einer anschließenden intensiven Suche, gelang es den Polizisten den schwarzen Kater einzufangen und zum Tierarzt zu bringen. Dort wird "Leo", wie der Vierbeiner von den Beamten getauft wurde, nun bestens versorgt.

Buchen: Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen bei Buchen. Gegen Mitternacht befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Dacia die Eicholzheimer Straße von Bödigheim kommend in Richtung Großeicholzheim, als er in einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Hier überschlug sich der Dacia und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sein Auto selbstständig verlassen, erlitt allerdings leichte Verletzungen die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei dem Unfall wurden eine Mauer und ein Zaun beschädigt. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Buchen: Vier Verletzte nach gefährlichem Überholmanöver

Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagnachmittag bei Buchen. Gegen 14.30 Uhr war ein 39-Jähriger mit seinem Ford auf der Kreisstraße 3917 von Hollerbach kommend in Richtung Oberneudorf unterwegs. Hier überholte er einen vorausfahrenden, hellblauen VW Up trotz Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 34-Jährige musste ihren VW Golf mit einer Gefahrenbremsung bis zum Stillstand abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies nahm die wiederum dahinterfahrende 41-Jährige Lenkerin eines VW Transporters vermutlich zu spät wahr und fuhr auf den VW Golf auf. Der Fahrer des Ford setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Bei dem Zusammenstoß wurden drei Insassen im Golf sowie die Fahrerin des Transporters leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten. Im Rahmen der Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt. Durch einen Zeugen konnte das Kennzeichen des Fords abgelesen werden, wodurch dessen Fahrer ermittelt werden konnte. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Buchen nun den Fahrer des überholten, hellblauen VW Up. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Obrigheim: Betrunken Unfall verursacht und versucht zu flüchten

Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro verursachte ein junger Mann am frühen Samstagmorgen in Obrigheim und versuchte anschließend zu flüchten. Der 21-Jährige war gegen 3.20 Uhr mit seinem VW Golf im Pappelweg unterwegs und bog am Ende der Straße nach links in den Münchbergweg ab. Hier kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit dem Bordstein. Daraufhin riss er das Lenkrad stark nach links, so dass er anschließend gegen die Mauer eines Grundstücks fuhr und diese nicht unerheblich beschädigte. Nach dem Unfall parkte er seinen Golf circa 100 Meter weiter ab und informierte einen Verwandten, welcher ihn im Anschluss an der Unfallstelle abholen wollte. Beim Eintreffen der in der Zwischenzeit von Zeugen alarmierten Polizei befand sich der 21-Jährige bereits auf dem Rücksitz seines Abholers der bereits im Begriff war davonzufahren. Bei der anschließenden Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des VW-Fahrers festgestellt werden, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille. Der junge Mann musste die Beamten daraufhin in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Freitagmittag in Mosbach und flüchtete anschließend. Ein 46-Jähriger hatte seinen Dacia gegen 12.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Pfalzgraf-Otto-Straße abgestellt. Als er gegen 12.35 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der Dacia durch einen Einkaufwagen, welcher noch direkt am Fahrzeug stand, beschädigt worden war. Der Verursacher befand sich nicht mehr vor Ort. Wer kann Angaben zu dem Lenker oder der Lenkerin des Einkaufwagens machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

