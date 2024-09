Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Versuchter Einbruch, Brand in Internat

Heilbronn (ots)

Ingelfingen-Dörrenzimmern: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht Am Samstagabend versuchte ein bislang Unbekannter gewaltsam in ein Wohnhaus in Ingelfingen-Dörrenzimmern einzudringen. Gegen 23 Uhr entdeckte ein Bewohner des Hauses eine maskierte Person an der Haustür. Als er die Person ansprach, flüchtete der Unbekannte in ein wartendes Fahrzeug, bei dem es sich um einen schwarzen SUV ohne angebrachte Kennzeichen gehandelt haben soll. Das Auto entfernte sich in Richtung "Diebacher Weg". Der entstandene Schaden an der Haustür wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem schwarzen SUV geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 940 an das Polizeirevier Künzelsau zu wenden.

Künzelsau: Kerze löst Brand in Internat aus Am Samstagabend kam es zu einem Brand in einem Internat in Künzelsau. Nach bisherigen Kenntnisstand wurde das Feuer durch eine Kerze im Zimmer eines Schülers ausgelöst. Nachdem die Flammen auf das Inventar übergriffen hatten, versuchte der 16-Jährige diese zunächst mit einem Feuerlöscher zu löschen. Da ihm dies nicht gelang, warf er die brennenden Gegenstände, darunter eine Matratze, aus dem Fenster. Hier konnte das Feuer schließlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Schüler wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden im Zimmer wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

