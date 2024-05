BPOL-HH: Verdacht der gefährlichen Körperverletzung - Gesuchter Mann im Bahnhof Altona durch Bundespolizei festgenommen und zugeführt

Hamburg (ots) - Nach erstem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg entblößte ein Reisender (m.33) am 14.05.2024 gegen 12.45 Uhr in einem ICE auf der Fahrt von Bremen nach Hamburg auf seinem Sitzplatz sein Geschlechtsteil und manipulierte vor den Augen eines weiteren Reisenden (m. 41) an diesem. Der Geschädigte informierte umgehend einen Zugbegleiter über den Vorfall, dieser übermittelte die Erkenntnisse ...

