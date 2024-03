Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher schlagen Scheibe ein

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag (16.3.) 16.30 und Dienstagmittag (19.3.) 15 Uhr schlugen Kriminelle eine Fensterscheibe im ersten Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Schwambstraße ein. Im Inneren des Wohnhauses durchsuchten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schubladen. Die Eindringlinge entwendeten unter anderem Schmuck und eine Gitarre. Ob sie noch weitere Gegenstände erbeuteten und wie hoch der Schaden ist, den sie verursachten, ist noch nicht abschließend geklärt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Einbruchskommissariat (K 21/22) aus Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

