POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch in Werbach

Heilbronn (ots) - BAB 81 / Eberstadt: Pkw-Lenker nach Unfall verstorben Die A81 musste am Sonntagmorgen wegen eines Unfalls zwischen der Anschlussstelle Neuenstadt am Kocher und dem Kreuz Weinsberg in der Zeit zwischen 09:10 Uhr und 11:05 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt werden. Der Verkehr konnte über den Parkplatz Eberbachtal an der Unfallstelle ...

mehr