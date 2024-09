Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Raser auf Motorrädern, Brände, Einbrüche, Einbrecher von Diensthund gebissen, berauschte Autofahrer

Heilbronn (ots)

Löwenstein/Schwaigern: Extreme Geschwindigkeitsverstöße bei Zweiradkontrollen

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg führten am Sonntag Geschwindigkeitskontrollen bei Löwenstein und Schwaigern durch. Das Hauptaugenmerk galt hierbei den Zweiradfahrern. Zwischen 13 Uhr und 19 Uhr stellten die Polizisten an der Bundesstraße 39 bei Hirrweiler und an der Kreisstraße 2160 bei Niederhofen teils erhebliche Geschwindigkeitsverstöße fest. Insgesamt wurden an der Bundesstraße 12 Verstöße geahndet. Den traurigen Rekord stellte ein Motorradfahrer mit gemessenen 218 km/h bei erlaubten 70 km/h auf. Er muss nun mit einer Anzeige und führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen. Auch an der K2160 waren mehrere Zweiradfahrer zu schnell unterwegs. Bei 15 festgestellten Verstößen war der schnellste gemessene Motorradfahrer mit knapp 30 km/h schneller unterwegs als erlaubt. Auch er muss mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Pkw in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person setzte am Freitagmorgen einen Opel in Heilbronn in Brand. Kurz vor 10 Uhr fiel einer Polizeistreife das brennenden Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Kirche in der Goethestraße auf. Die Beamten konnten den Brand bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher bereits eindämmen. Durch die Feuerwehr konnten die Flammen dann abschließend gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung, weshalb nun Zeugen gesucht werden, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Einbrecher von Diensthund gebissen

Am Samstagmorgen wurde ein Einbrecher in Heilbronn von einem Diensthund gebissen. Gegen 0.30 Uhr gelangte der 27-jährige Täter über ein Baugerüst unberechtigt in ein Firmengebäude in der Rötelstraße. Als er im Anschluss im Inneren ein Büro betrat, wurde ein Alarm ausgelöst. Daraufhin begab sich ein Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens zur Firmenanschrift, stellte den Mann im Gebäude fest und schloss diesen ein. Die in der Zwischenzeit alarmierten Polizisten umstellten zunächst das Gebäude, welches dann von Polizeihundeführern betreten und durchsucht wurde. Im Bereich eines Büros stellten die Beamten den 27-Jährigen. Da dieser nicht auf Ansprache reagierte und sich auf die Polizisten zubewegte und sich in den Einwirkungsbereich des Diensthundes begab, wurde er von diesem in den Arm gebissen und anschließend von dessen Hundeführer festgenommen. Nach seiner Festnahme wurde der Mann zur Behandlung seiner Verletzung in ein Krankenhaus gebracht und nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch in Büro- und Wohnhaus gesucht

Ein Unbekannter verschaffte sich am Samstagabend unberechtigt Zutritt zu einem Büro- und Wohngebäude in Heilbronn. Gegen 22 Uhr öffnete er gewaltsam ein Fenster zu den Geschäftsräumen in der Bismarckstraße und gelangte so ins Innere. Zunächst durchsuchte der Täter die Büroräume, wobei er auch einen Holzschrank aufbrach. Anschließend begab er sich in das angrenzende Wohnhaus, wo er auf den Bewohner traf. Dieser sprach den Unbekannten an, woraufhin dieser über das Treppenhaus flüchtete. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: 36-Jähriger soll nach Körperverletzung auf Personengruppe zugefahren sein

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung soll ein Mann am frühen Samstagmorgen mit seinem Auto auf eine Personengruppe zugefahren sein. Gegen 3.20 Uhr soll der 36-Jährige zunächst einem 27-Jährigen vor einer Diskothek in der Hafenstraße ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend habe er die Örtlichkeit in einem VW UP! in Richtung Theresienstraße verlassen und sei im weiteren Verlauf auf eine auf dem Fußweg laufende Personengruppe zugefahren. Erst im letzten Moment soll er nach links ausgewichen sein. Danach setzte der Mann seine Fahrt fort und bog an der Kreuzung Karlsruher Straße/Theresienstraße nach rechts auf die Otto-Konz-Brücke ab. Einige Zeit später konnte der Tatverdächtige durch die Polizei angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Körperverletzung oder der Straßenverkehrsgefährdung machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem zwei Unbekannte am Samstagabend in Heilbronn auf einen Mann eingeschlagen haben sollen. Gegen 21.45 Uhr sollen die beiden Männer in der Allee auf das Opfer losgegangen sein. Als ein Zeuge versuchte die Tat zu filmen sollen sie ihm sein Handy entrissen haben und in Richtung Alter Friedhof geflüchtet sein. Das Handy konnte später in einem Gebüsch in der Geschwister-Scholl-Straße aufgefunden werden. Ein weiterer Zeuge beschreibt die Täter als circa 1,60 Meter und 1,80 Meter groß, beide sollen einen dunklen Teint haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn-Sontheim: Werkzeuge und Maschinen aus Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag Werkzeug und Maschinen aus einem Firmenfahrzeug in Heilbronn. Zwischen 19.10 Uhr am Freitagabend und 10 Uhr am nächsten Morgen schlugen der oder die Täter die Heckscheibe des in der Max-Planck-Straße geparkten Transporters ein und nahmen Werkzeuge, Bohrmaschinen und Akkuschrauber im Wert von mehreren tausend Euro an sich. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am Freitag unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Heilbronn. Zwischen 12.30 und 15 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Straße "Im Wannental". Anschließend wurden sämtliche Schubladen und Schränke durchwühlt und Bargeld sowie Schmuck entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Mit über 2,4 Promille auf Auto aufgefahren

Über 2,4 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines Autofahrers am Samstagabend in Bad Friedrichshall-Jagstfeld an. Gegen 19.30 Uhr war ein 29-jähriger mit seinem Mercedes auf der Heuchlinger Straße, von Heuchlingen kommend, unterwegs und musste an einer roten Ampel anhalten. Dies nahm der dahinterfahrende 61-Jährige vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung zu spät wahr und fuhr mit seinem Mercedes auf den bereits stehenden Mercedes auf. Nach einer kurzen Unterhaltung der beiden Männer an der Unfallstelle und der Bitte des Älteren nicht die Polizei zu informieren, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle. Kurz darauf konnte er allerdings in Offenau angetroffen und kontrolliert werden. Nachdem der Atemalkoholtest den Wert von über 2,4 Promille anzeigte, musste er die Beamten auf das Polizeirevier begleiten, wo ihm von einem Arzt zwei Blutproben entnommen wurden. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Höhe des bei dem Unfall entstandenen Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der 61-Jährige muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Neckarsulm: Unfall mit drei Verletzten

Wie es genau zu einem Unfall mit drei Verletzten am späten Freitagabend in Neckarsulm kam ist derzeit noch unklar. Gegen 23.10 Uhr soll ein 20-Jähriger mit seinem BMW auf der Kreisstraße 2000 in Richtung Bad Friedrichshall unterwegs gewesen sein und auf Höhe des Tor 6 des Betriebsgeländes der Audi AG mit überhöhter Geschwindigkeit eine Zeugin überholt haben. Im weiteren Verlauf soll ein 61-Jähriger mit seinem Jeep am Einmündungsbereich zu Tor 6 nach links auf die K2000 in Richtung Bad Friedrichshall eingebogen sein. Hier kollidierten die Fahrzeuge miteinander. Bei dem Unfall zogen sich der Fahrer des BMW schwere und sein Beifahrer leichte Verletzungen zu. Auch der Fahrer des Jeeps wurde leicht verletzt. Alle Beteiligten mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 61-Jährigen eine mögliche Alkoholisierung fest, weshalb ein Test durchgeführt wurde. Dieser ergab ein Ergebnis von 0,5 Promille. Bei seinem Unfallgegner wurden Auffälligkeiten in Hinblick auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Daher mussten beide Männer im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Ihre Fahrzeuge wurden sichergestellt und zur Klärung der genauen Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an.

Eberstadt/Bretzfeld: Smart und Holzstapel in Brand gesetzt

Am Sonntag soll ein 53-Jähriger einen Smart in Dimbach und einen Holzstapel in Eberstadt in Brand gesetzt haben. Gegen 3 Uhr wurde eine Rauchentwicklung in der Heilbronner Straße in Eberstadt gemeldet und der brennende Holzstapel entdeckt. Außerdem hatte der Tatverdächtige die Fassade des Hauses mit einem Schriftzug beschmiert. Gegen Mittag schlug vermutlich derselbe Mann die Heckscheibe eines auf dem Parkplatz eines Sportheims in Dimbach geparkten Smarts ein und setzte auch das Auto in Brand. Anschließend flüchtete der Mann mit einem E-Scooter. Im Rahmen der anschließenden Fahndung, in deren Verlauf auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, konnte der 53-Jährige aufgefunden und festgenommen werden. Er wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.

