Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Messer in Verbotszone beschlagnahmt, berauscht Unfall verursacht, Zeugen nach Diebstahl und Sachbeschädigungen gesucht

Heilbronn

Heilbronn: Nach Beschlagnahme von Messer Widerstand geleistet

Am Montagabend leistete ein Mann bei einer Personenkontrolle in Heilbronn Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Kurz vor 18 Uhr sollte der 44-Jährige in der Nähe einer Apotheke am Marktplatz einer Kontrolle unterzogen werden. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Mann zunächst mehrfach die Beamten. Bei der Durchsuchung der Person konnte schließlich ein Faustdolch in der Hosentasche des 44-Jährigen aufgefunden und beschlagnahmt werden. Im weiteren Verlauf der Durchsuchung wurde der Mann zunehmend aggressiv und setzte die Beleidigungen der Polizisten fort. Daher sollte er zur Durchführung weiterer Maßnahmen aufs Polizeirevier gebracht werden. Beim Anlegen der Handschellen sperrte er sich allerdings, weshalb er zu Boden gebracht werden musste. Im weiteren Verlauf konnten bei dem 44-Jährigen noch ein aufklappbares Faustmesser sowie in seinem mitgeführten Rucksack zwei Messer mit einer Klingenlänge von über 4 Zentimetern aufgefunden und sichergestellt werden. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Lauffen am Neckar: Betrunken Unfall verursacht

Sachschaden in Höhe von circa 22.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen bei Lauffen am Neckar. Gegen 6.10 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Audi auf der Landesstraße 1103 von Lauffen kommend in Richtung Brackenheim. Hierbei beschleunigte er sein Fahrzeug stark. Dabei übersah er wohl den vor ihm fahrenden Mercedes Sprinter eines 30-Jährigen und fuhr diesem ins Heck. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mögliche Alkohol- und Drogenbeeinflussung bei dem jungen Mann fest. Ein Atemalkoholtest zeigte im Anschluss einen Wert von über 0,5 Promille an. Daher musste er die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Möckmühl-Züttlingen: Rüttelstampfer von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der vergangenen Woche in Möckmühl-Züttlingen einen Rüttelstampfer von einer Baustelle. Die Maschine, welche auf dem Jagsttalradweg nach der Jagstbrücke in Richtung Siglingen abgestellt war, wurde zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Freitag, 7 Uhr, gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen 66 Kilo schweren Rüttelstampfer der Marke "Neuson", Model: Stampfer BS50-2, Baujahr 04/2017, mit einem Wert von circa 2.000 Euro. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib der Maschine machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06298 92000 an den Polizeiposten Möckmühl.

Möckmühl: Parkplatzsperre beschädigt - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am Wochenende eine bügelförmige Parkplatzsperre in Möckmühl. Zwischen Samstag und Sonntag wurde die elektronische Sperre vor einem Versicherungsbüro in der Straße "Waagerner Tal" beschädigt und hierbei ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro verursacht. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06298 92000 beim Polizeiposten Möckmühl zu melden.

Bad Friedrichshall: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Montag in Bad Friedrichshall einen geparkten VW. Die 28-Jährige Besitzerin des Autos hatte dieses zwischen 7.50 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes am Friedrichsplatz und auf dem Parkplatz eines Discounters in der Industriestraße abgestellt. Erst zuhause stellte sie fest, dass beide Kotflügel sowie die Türen mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt wurden. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum an einer der Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell