POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall wegen fehlendem Gullydeckel in Lauda-Königshofen

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen/Beckstein: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht Im Lauda-Königshofener Stadtteil Beckstein kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall, nachdem ein Unbekannter einen Gullydeckel aus seinem Schacht genommen hatte. Eine Autofahrerin war gegen 6.30 Uhr auf der Weinstraße unterwegs, als sie mit ihrem Mercedes auf Höhe der Bushaltestelle "Linde" über einen offenstehenden Kanalschacht fuhr. Am Wagen entstanden dabei Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro. Eine unbekannte Person muss den Kanaldeckel im Zeitraum zwischen 20 Uhr am Sonntagabend und dem Unfallzeitpunkt aus dem Schacht gewuchtet und damit das Loch in der Fahrbahn verursacht haben. Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer den Gullydeckel entfernte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

